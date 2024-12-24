Вездеход перевернулся и раздавил водителя в Бокситогорском районе

Вечером 23 декабря возле железнодорожной станции Пикалево-1 в Бокситогорском районе произошла смертельная авария.
Управляя легким вездеходом «Каракат», 67-летний мужчина не справился с управлением и наехал на снежный вал высотой около метра. Машина перевернулась и придавила водителя.
Вес такого вездехода в среднем составляет около 650 килограммов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Инспекторы ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося. По факту происшествия проводится проверка.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1950