Вездеход перевернулся и раздавил водителя в Бокситогорском районе

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Скорая
Фото: Baltphoto.ru

Вечером 23 декабря возле железнодорожной станции Пикалево-1 в Бокситогорском районе произошла смертельная авария.

Управляя легким вездеходом «Каракат», 67-летний мужчина не справился с управлением и наехал на снежный вал высотой около метра. Машина перевернулась и придавила водителя.

Вес такого вездехода в среднем составляет около 650 килограммов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Инспекторы ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося. По факту происшествия проводится проверка.

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