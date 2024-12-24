Макрон хочет ввести в Украину 90 тысяч европейских солдат

В декабре 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой размещения европейских миротворческих сил на территории Украины в 2025 году. По данным издания Foreign Policy, для реализации этой миссии потребуется минимум пять бригад, что составляет от 25 до 30 тысяч солдат, или 75-90 тысяч с учетом ротации.

Также 12 декабря 2024 года Макрон посетил Варшаву, где провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Основной темой обсуждения стала подготовка к возможному мирному урегулированию конфликта. В ходе встречи президент Франции предложил рассмотреть возможность отправки европейских миротворцев в Украину после достижения соглашения о прекращении огня.

Некоторые страны, включая Польшу, выразили поддержку инициативе, рассматривая ее как шаг к усилению безопасности в регионе. Однако другие, такие как Германия, отнеслись к идее скептически, опасаясь возможной эскалации конфликта и вовлечения европейских войск в прямые боевые действия.

«Никаких наземных войск со стороны европейских стран или НАТО [в Украине] не будет», – прокомментировал переговоры в Варшаве канцлер Германии Олаф Шольц

Некоторые политологи и эксперты считают, что инициатива Макрона направлена на создание условий для заморозки конфликта и последующего размещения миротворческих сил в демилитаризованной зоне.

Другие выражают сомнения в реалистичности плана, учитывая сложности в формировании столь крупного контингента и необходимость согласования с различными странами ЕС. Они также указывают на риски, связанные с возможной реакцией России на присутствие европейских войск в Украине.