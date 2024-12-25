Ведущая французская спортивная газета поместила вратаря сборной России на первую полосу

Поделиться

Матвей Сафонов, российский голкипер и игрок «Пари-Сен Жермен», стал героем обложки понедельничного выпуска ведущей французской спортивной газеты L’Equipe. Фото улыбающегося спортсмена в объятиях главного тренера Луиса Энрике сопровождалось заголовком «Хладнокровный страж». Поводом для этого стали его ключевые сейвы в серии пенальти, которые помогли ПСЖ пройти в 1/16 финала Кубка Франции.

Матч 1/32 финала проходил в воскресенье в Лансе. Основное время завершилось со счетом 1:1: хозяева открыли счет на 66-й минуте, но Гонсалу Рамуш сравнял его уже через несколько минут. Победителя решила послематчевая серия пенальти.

Сафонов блестяще отразил два удара соперников. В первом случае мяч остановила его правая рука, а во втором он вытащил удар в левый нижний угол. Благодаря этому ПСЖ одержал победу, забив четыре точных удара в ответ.

«Отчасти благодаря Матвею Сафонову, отразившему два пенальти, ПСЖ прошел в 1/16 финала Кубка», – написали в газете

L’Equipe отметила вклад Сафонова в победу, поставив ему самую высокую оценку среди игроков команды – 7 из 10 баллов.

c4c3

Вам будет интересно
Ведущая французская спортивная газета поместила вратаря сборной России на первую полосу франция, спорт, Россия, Матвей Сафонов
Бывший форвард «Зенита» купил самолет
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker...
06.05.2023 2330
Автор