Ведущая французская спортивная газета поместила вратаря сборной России на первую полосу

Матвей Сафонов, российский голкипер и игрок «Пари-Сен Жермен», стал героем обложки понедельничного выпуска ведущей французской спортивной газеты L’Equipe. Фото улыбающегося спортсмена в объятиях главного тренера Луиса Энрике сопровождалось заголовком «Хладнокровный страж». Поводом для этого стали его ключевые сейвы в серии пенальти, которые помогли ПСЖ пройти в 1/16 финала Кубка Франции.

Матч 1/32 финала проходил в воскресенье в Лансе. Основное время завершилось со счетом 1:1: хозяева открыли счет на 66-й минуте, но Гонсалу Рамуш сравнял его уже через несколько минут. Победителя решила послематчевая серия пенальти.

Сафонов блестяще отразил два удара соперников. В первом случае мяч остановила его правая рука, а во втором он вытащил удар в левый нижний угол. Благодаря этому ПСЖ одержал победу, забив четыре точных удара в ответ.

«Отчасти благодаря Матвею Сафонову, отразившему два пенальти, ПСЖ прошел в 1/16 финала Кубка», – написали в газете

L’Equipe отметила вклад Сафонова в победу, поставив ему самую высокую оценку среди игроков команды – 7 из 10 баллов.