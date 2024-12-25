Стал известен график работы МФЦ Ленобласти на новогодние праздники

На новогодние праздники все центры госуслуг МФЦ Ленинградской области изменят график работы. Во вторник, 31 декабря, филиалы и отделы закроются на час раньше обычного – в 20:00. Удаленные рабочие места и бизнес-офисы МФЦ не будут работать с 29 по 31 декабря.

С 1 по 8 января все отделения МФЦ региона будут закрыты. С 9 января центры возобновят работу в обычном графике.

Жителям Ленобласти рекомендуется заранее планировать визиты и использовать предварительную запись. Сделать это можно на сайте mfc47.ru, через колл-центр по телефону 8 812 775-47-47, чат-бот на сайте или в Telegram (@mfc_47_bot), а также на портале gu.lenobl.ru.

Сеть МФЦ Ленинградской области включает 37 филиалов и отделов, 5 бизнес-офисов и 128 удалённых рабочих мест. Центры предоставляют более 650 государственных и муниципальных услуг.