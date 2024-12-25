Публикуем список пассажиров самолета, разбившегося в Казахстане

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На борту самолета компании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение вблизи казахстанского Актау, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них были 37 граждан Азербайджана, 16 – России, шесть – Казахстана и три – Киргизии.

Снимок
Источник: Azerbaijan Airlines

Список выживших россиян:

  • Джумалиев Е., 04.07.1988 г.р.
  • Евстегнеева К., 30.07.1990 г.р.
  • Мамедов З., 17.08.1988 г.р.
  • Арысбаева М., 06.02.1980 г.р.
  • Бисекеева Д., 1970 г.р.
  • Сейдахматова М., 1975 г.р.
  • Эдиев У., 15.09.1969 г.р.
  • Неизвестный, имя Азой г.р.
  • Папахов С., 30.10.1976 г.р.
  • Рахимов С., 30.10.1976 г.р.

По официальным данным, по меньшей мере 28 человек выжили. Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на месте катастрофы обнаружены тела четырех погибших.

Спасатели продолжают поисковые работы, а медики оказывают помощь выжившим.

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