Публикуем список пассажиров самолета, разбившегося в Казахстане

На борту самолета компании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение вблизи казахстанского Актау, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них были 37 граждан Азербайджана, 16 – России, шесть – Казахстана и три – Киргизии.
Список выживших россиян:
- Джумалиев Е., 04.07.1988 г.р.
- Евстегнеева К., 30.07.1990 г.р.
- Мамедов З., 17.08.1988 г.р.
- Арысбаева М., 06.02.1980 г.р.
- Бисекеева Д., 1970 г.р.
- Сейдахматова М., 1975 г.р.
- Эдиев У., 15.09.1969 г.р.
- Неизвестный, имя Азой г.р.
- Папахов С., 30.10.1976 г.р.
- Рахимов С., 30.10.1976 г.р.
По официальным данным, по меньшей мере 28 человек выжили. Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на месте катастрофы обнаружены тела четырех погибших.
Спасатели продолжают поисковые работы, а медики оказывают помощь выжившим.
Вам будет интересно
Недалеко от города Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года потерпел крушение пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный....
25.12.2024 238