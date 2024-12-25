Публикуем список пассажиров самолета, разбившегося в Казахстане

На борту самолета компании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение вблизи казахстанского Актау, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них были 37 граждан Азербайджана, 16 – России, шесть – Казахстана и три – Киргизии.

Список выживших россиян:

Джумалиев Е., 04.07.1988 г.р.

Евстегнеева К., 30.07.1990 г.р.

Мамедов З., 17.08.1988 г.р.

Арысбаева М., 06.02.1980 г.р.

Бисекеева Д., 1970 г.р.

Сейдахматова М., 1975 г.р.

Эдиев У., 15.09.1969 г.р.

Неизвестный, имя Азой г.р.

Папахов С., 30.10.1976 г.р.

Рахимов С., 30.10.1976 г.р.

По официальным данным, по меньшей мере 28 человек выжили. Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на месте катастрофы обнаружены тела четырех погибших.

Спасатели продолжают поисковые работы, а медики оказывают помощь выжившим.