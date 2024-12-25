Опубликован график работы «Почты России» в Ленобласти на новогодних праздниках

Жителей 47-го региона предупредили об изменениях в работе почтовых отделений.
В преддверии новогодних праздников «Почта России» объявила об изменениях в графике работы своих отделений в Ленобласти. 31 декабря и 7 января станут выходными днями для большинства почтовых отделений, кроме тех, в которых расположены пункты выдачи заказов Ozon и Wildberries. Они будут работать до 19:00.
Круглосуточное отделение «Почты России» в Санкт-Петербурге начнет работу 1 января с 10 утра.
Со 2 по 5 января, а также 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме. 6 января рабочий день в отделениях будет сокращен на один час, за исключением почтовых офисов с пунктами выдачи заказов Ozon и Wildberries, которые будут работать по своему обычному графику.
В пресс-службе «Почты России» также отметили, что в выходные дни почтальоны не будут осуществлять доставку почтовых отправлений и печатных изданий.
Вам будет интересно
На новогодние праздники все центры госуслуг МФЦ Ленинградской области изменят график работы. Во вторник, 31 декабря, филиалы и отделы закроются...
25.12.2024 162