Губернатор Ленобласти выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Глава региона выразил слова поддержки близким погибших в результате крушения самолета.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Актау и пожелал скорейшего выздоровления выжившим.

Соболезную родным погибших при крушении самолета в Актау и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — обратился губернатор 25 декабря.

Ранее был опубликован список список пассажиров самолета, разбившегося в Казахстане. По имеющейся информации, 32 из них выжили.