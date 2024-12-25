Российским пенсионерам напомнили о положенных налоговых льготах

Пожилые граждане претендуют на множество льгот, в том числе на освобождение от ряда платежей.

Доктор юридических наук, профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью RT рассказал, на какие виды поддержки могут рассчитывать пожилые граждане России.

Согласно Налоговому кодексу РФ, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, включая жилые дома, квартиры, гаражи и машино-места. Однако, это правило распространяется только на один объект каждого вида имущества. Если пенсионер владеет несколькими квартирами, домами или гаражами, то налог будет начисляться на все объекты, кроме одного, выбранного по усмотрению пенсионера.

Кроме того, пенсионеры имеют право на освобождение от уплаты земельного налога на участки площадью до 600 квадратных метров. Если площадь участка превышает этот лимит, налог будет начисляться только на оставшуюся часть.

Ситуация с транспортным налогом зависит от региона проживания пенсионера. На федеральном уровне льготы не предусмотрены, однако многие регионы предоставляют скидки или полное освобождение от этого налога для определенных категорий граждан.

В сфере коммунальных услуг пенсионеры также могут рассчитывать на льготы и субсидии. Герои России, СССР, Герои Социалистического Труда и Герои Труда России полностью освобождены от платы за содержание жилья. Участники ВОВ, ветераны боевых действий, чернобыльцы и инвалиды имеют право оплачивать только 50% стоимости коммунальных услуг.

Пенсионеры, не имеющие льготного статуса, могут оформить субсидию, размер которой зависит от их доходов, состава семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Максимальный размер субсидии составляет 22% от расходов на ЖКУ, но регионы могут устанавливать более низкий порог.