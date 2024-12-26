Прохожему прыснули газом в лицо, избили и сняли куртку в Выборге

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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В Выборге на улице Сухова вечером 24 декабря на 33-летнего прохожего напал неизвестный, выпустил в лицо содержимое газового баллончика, избил и ограбил.  

Грабитель снял со своей жертвы куртку Adidas, забрал планшет и мобильный телефон Redmi. Пострадавший оценил ущерб в 23 тысячи рублей.

На следующий день, 25 декабря около 14:30, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о грабеже, правоохранители выясняют детали произошедшего.

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