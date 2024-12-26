Человек погиб при пожаре в Волховском районе

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Пожар (2)
Фото: Baltphoto.ru

В деревне Кисельня Волховского района 25 декабря в 11:50 произошел пожар в частном доме. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

К ликвидации возгорания были привлечены дежурные смены 60-й и 121-й пожарных частей. Пожар удалось полностью потушить к 13:00.

По данным правоохранительных органов, в результате происшествия погиб человек. Его личность и причины возгорания устанавливаются.

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23.05.2022 2085
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