Человек погиб при пожаре в Волховском районе

В деревне Кисельня Волховского района 25 декабря в 11:50 произошел пожар в частном доме. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

К ликвидации возгорания были привлечены дежурные смены 60-й и 121-й пожарных частей. Пожар удалось полностью потушить к 13:00.

По данным правоохранительных органов, в результате происшествия погиб человек. Его личность и причины возгорания устанавливаются.