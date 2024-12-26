В Госдуме предложили ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

Депутаты Госдумы намерены ужесточить правила поступления в высшие учебные заведения России для абитуриентов, окончивших колледжи.

В Госдуме предлагают запретить выпускникам средних специальных учебных заведений поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если выбранное ими направление не совпадает с полученной ранее специализацией. При этом вузы обяжут самостоятельно установить перечень соответствий, пишет «Коммерсантъ».

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Авторы поправок уверены, что таким образом повысится качество знаний и мотивация поступающих, которые не смогут использовать для поступления в высшие учебные заведения «вариант обхода ЕГЭ».