В Госдуме предложили ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

Депутаты Госдумы намерены ужесточить правила поступления в высшие учебные заведения России для абитуриентов, окончивших колледжи.
В Госдуме предлагают запретить выпускникам средних специальных учебных заведений поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если выбранное ими направление не совпадает с полученной ранее специализацией. При этом вузы обяжут самостоятельно установить перечень соответствий, пишет «Коммерсантъ».
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Авторы поправок уверены, что таким образом повысится качество знаний и мотивация поступающих, которые не смогут использовать для поступления в высшие учебные заведения «вариант обхода ЕГЭ».