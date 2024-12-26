На участке Пулковского шоссе введут ограничения движения на два года

В частности, ограничения затронут участок Пулковского шоссе у дороги в аэропорт.

Водителей Санкт-Петербурга предупредили о длительных ограничениях движения на двух крупных магистралях города.

Как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ), с 28 декабря 2024 года по 18 декабря 2026 года будет ограничено движение транспорта по Пулковскому шоссе в районе дороги в аэропорт. Аналогичные ограничения, также до 18 декабря 2026 года, будут введены и на дороге в аэропорт в районе Пулковского шоссе. На этих участках будут установлены временные ограждения.

Кроме того, с 27 декабря 2024 года по 23 февраля 2025 года из-за прокладки канализационной сети будет ограничено движение по Суздальскому шоссе в районе Орлово-Денисовского проспекта.