Жителя Выборга задержали за ложное сообщение о терроризме

В Выборге 24 декабря 67-летнего местного жителя задержали за ложное сообщение об акте терроризма.

Мужчина зашел в отделение банка на Ленинградском проспекте около 16:15 и заявил о готовящемся теракте. Сотрудники вызвали полицию, после чего оперативники по горячим следам задержали «лжеминера». Позже выяснилось, что он действовал из хулиганских побуждений.

Полицейские осмотрели банк и прилегающую территорию, но взрывчатых веществ или подозрительных предметов не обнаружили. Несмотря на это, сотрудники и посетители были эвакуированы.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».