Двое школьников сбежали из реабилитационного центра в Луге

Известно, что несовершеннолетние ушли вдвоем ночью.

В Луге ведутся поиски двоих несовершеннолетних, пропавших в ночь на 26 декабря.

Как передает местный поисковый отряд «Пойдем Найдем«, 16-летний Максим и 12-летнтий Валерий сбежали с реабилитационного центра. В последний раз их заметили у вокзала.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении ребят, просьба сообщать по номерам, указанным в ориентировках.