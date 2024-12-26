Двое школьников сбежали из реабилитационного центра в Луге

Известно, что несовершеннолетние ушли вдвоем ночью.
В Луге ведутся поиски двоих несовершеннолетних, пропавших в ночь на 26 декабря.
Как передает местный поисковый отряд «Пойдем Найдем«, 16-летний Максим и 12-летнтий Валерий сбежали с реабилитационного центра. В последний раз их заметили у вокзала.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении ребят, просьба сообщать по номерам, указанным в ориентировках.
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