Двое школьников сбежали из реабилитационного центра в Луге

Поделиться

Известно, что несовершеннолетние ушли вдвоем ночью.

В Луге ведутся поиски двоих несовершеннолетних, пропавших в ночь на 26 декабря.

Как передает местный поисковый отряд «Пойдем Найдем«, 16-летний Максим и 12-летнтий Валерий сбежали с реабилитационного центра. В последний раз их заметили у вокзала.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении ребят, просьба сообщать по номерам, указанным в ориентировках.

1280x1024_20241226_t889r8zeswsv85g4qetq1280x1024_20241226_rg2w8g8ykeagj2t9ly2g

Вам будет интересно
Двое школьников сбежали из реабилитационного центра в Луге луга
Жителя Выборга задержали за ложное сообщение о терроризме
В Выборге 24 декабря 67-летнего местного жителя задержали за ложное сообщение об акте терроризма. Мужчина зашел в отделение банка на Ленинградском...
26.12.2024 59
Автор