44 человека задержали за неделю за поджоги в Ленобласти, Петербурге и других регионах России

В России с 18 по 26 декабря было зафиксировано 55 попыток поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, дестабилизации работы банковских и почтовых учреждений.

Такие факты зарегистрированы в Москве и Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других субъектах, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Задержаны 44 человека, большинство — люди пожилого возраста. В то же время на такие преступления идут и школьники, студенты, ищущие возможность легкого заработка.

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В МВД призывают граждан не поддаваться на провокации с призывами к совершению преступлений.