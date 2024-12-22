Пенсионерка подожгла банкомат в Петербурге — видео

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В Петербурге полиция задержала 68-летнюю пенсионерку за поджог банкомата в Красногвардейском районе Петербурга.

Момент поджога банкоматов в отделении «Сбербанка» попал на видео. Правоохранители установили, что женщина использовала горючую смесь, поднесла спичку к банкомату, после чего резко вспыхивает пламя. Свое действо она снимала на видео. Пострадавших в результате инцидента не было.

Видео: Фонтанка.ру

Пресс-служба Красногвардейского района показала последствия: выбитая входная дверь, разбитые окна и покореженные банкоматы.

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Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

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21.12.2024 105
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