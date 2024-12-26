Экомобиль с начала года собрал более 27 тысяч ламп в Ленобласти

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В Ленобласти благодаря проекту «Экомобиль» в 2024 году было собрано более 27 тысяч люминесцентных и других ртутных ламп.

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Фото: администрация Ленобласти.

Экомобиль работал в шести районах: Гатчинском, Всеволожском, Кировском, Ломоносовском, Тосненском и в Сосновоборском городском округе. Все собранные лампы передали на утилизацию ФГУП «Федеральный Экологический Оператор».

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