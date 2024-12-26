Путин: Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров по Украине

Россия при этом не станет выступать против инициативы республики.

Словакия готова предоставить площадку для переговоров по Украине. С такой инициативой выступил премьер республики Роберт Фицо, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Ленинградскую область.

Что касается места проведения (переговоров): да, он (Роберт Фицо) сказал, что если дойдет до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да мы и не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает нейтральную позицию, это приемлемый для нас вариант, — отметил президент.