Зима в Санкт-Петербург вернется 31 декабря: главный синоптик города пообещал снег

Метеоролог подчеркнул, что пока составить точный прогноз погоды сложно, однако с большей долей вероятности в Петербурге в новогоднюю ночь будет снежно.

Зима вернется в Санкт-Петербург под самый конец года. По прогнозу синоптика Александра Колесова, в городе в новогоднюю ночь ожидаются похолодание и осадки в виде снега, которых горожане так долго ждали. Об этом эксперт рассказал на пресс-конференции ТАСС.

Не прекращаются пока движения циклонов, поэтому температура воздуха в ночные и дневные часы 31 числа, надеемся, что будет все-таки отрицательной. В ночь на первое число по большинству вариантов [метеопрогнозов] все-таки [будет] холодно. В этот период <…> должен выпасть снег, прикроет нам весь черный асфальт