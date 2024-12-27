Эвакуатор и бетономешалка столкнулись в Ломоносовском районе

На КАД в районе поселка Новогорелово в Ломоносовском районе днем 26 декабря столкнулись эвакуатор и бетономешалка. По предварительным данным, пострадал один человек.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», до столкновения поступало сообщение о грузовике, остановившемся в первой полосе. Впоследствии в него въехал другой автомобиль.

Кабину эвакуатора сильно смяло. На месте происшествия работали спасатели. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавшего уточняются.