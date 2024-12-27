Россия с 1 января сократит срок временного пребывания иностранцев в стране

МИД РФ напомнил, что с 2025 года иностранцы, прибывшие в РФ без необходимости получать визу, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней.

Изменения вступят в силу 1 января 2025 года. Сейчас возможный суммарный срок пребывания иностранцев без визы в России составляет 90 дням в течение 180 суток. С 2025 года срок временного нахождения в России не сможет превышать 90 суток в течение года.

Исключением станут случаи, предусмотренные законодательством.