Управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти уничтожило более 300 кг наркотических и психотропных веществ, а также оборудование для их незаконного производства.
Эти предметы были вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым уже вынесены обвинительные приговоры. Стоимость изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ оценивается в свыше 120 млн рублей.
Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу СПб и ЛО
Их сожгли на специальном испытательном полигоне одного из предприятий Петербурга под контролем межведомственной комиссии.
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