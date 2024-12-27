Бездомная собака напала на жителей Коммунара

В Коммунаре Гатчинского района 24 декабря бездомная собака напала на четверых местных жителей, включая ребенка и пожилого мужчину.
Как сообщают в telegram-канале «Коммунар газета», крупный рыже-черный пес укусил одного из мужчин за ногу. Он обратился за медицинской помощью. Среди других пострадавших пенсионер и ребенок.
По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять расследование под контроль центрального аппарата и запросил доклад о его ходе и результатах.
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