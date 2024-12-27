В Госдуме предложили создать программу по охране здоровья мужчин и их «сбережению»

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложили создать программу по охране здоровья мужчин и их «сбережению».
«Без мужчин демографическую ситуацию не выправить никак», — цитирует его слова РИА Новости.
По его словам, программа могла бы быть негосударственной. Он также отметил, что мужчины часто откладывают поход к врачам, что сказывается на их здоровье.
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