В Пулково беспилотные роботы займутся перевозкой багажа

В аэропорту Петербурга тестируют доставку багажа с помощью беспилотных колесных роботов – автономных роверов «Пиранья» полностью российской разработки и производства с отечественным программным обеспечением.

На пилотном этапе роботы будут перевозить тяжелый негабаритный багаж и багаж маломобильных пассажиров, обеспечивать транспортировку в службе обработки багажа. В перспективе они возьмут на себя функции навигации и будут помогать пассажирам ориентироваться в терминале.

В ходе тестирование управление будет удаленно осуществляться оператором. После обучения, которое продлится до полугода, техника будет работать полностью автономно, сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».