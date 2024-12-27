В российских школах разрешили использовать учебник ОБЖ, где в изнасилованиях винят жертву

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Baltphoto/ Дарья Иванова
Фото: Baltphoto.ru

В Ростовской области разрешили использовать в школах учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса, который содержит спорный раздел о «безопасном поведении девушек», сообщает РБК.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, учебник может использоваться в образовательном процессе, так как входит в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России. Пока государственный учебник не выпущен, школы используют ранее закупленные издания.

Учебное пособие, выпущенное издательством «Дрофа» и созданное под редакцией Вангородского С. Н., Латчук В. Н. и Кузнецова М. И., вызвало критику из-за содержания, в котором жертвы насилия, по мнению общественности, обвиняются в произошедшем.

Отрывки из учебника:

«Собираясь в гости, на вечеринку, в кафе, бар, на концерт, на какие-то массовые мероприятия или в места, не пользующиеся хорошей репутацией, не надевайте очень короткую юбку, не красьте губы, веки, ресницы в немыслимые цвета. Это провоцирует парней и мужчин, воспринимается ими как сигнал».

«Многие конфликты происходят по вине самой жертвы», которая показывает, что «созрела», «легкодоступна» либо беззащитна.

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В российских школах разрешили использовать учебник ОБЖ, где в изнасилованиях винят жертву школа, Россия, обж
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