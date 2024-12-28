Иномарку смяло в аварии в Кингисеппском районе. Водитель погиб

В Кингисеппском районе вечером 27 декабря произошла авария с участием легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузовика FAW.

По данным ГКУ «Леноблпожспас», сообщение об аварии недалеко от деревни Куровицы поступило около 18:30. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком касательным ударом и был смят.

На место прибыли спасатели 124-й пожарной части Кингисеппского отряда, которые деблокировали тело водителя Volkswagen. Дорожная полиция выясняет обстоятельства аварии.