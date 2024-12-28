В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений

В Хельсинки 25 декабря произошло самое сильное землетрясение за всю историю наблюдений. Магнитуда составила 1,1, однако Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил ее в 1,8. Толчки ощущались в районах Валлила, Кяпюля и Хаага.

Как сообщил телеканалу Yle сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейколайнен, это землетрясение стало самым мощным в истории столицы Финляндии.

Причина землетрясения пока не установлена. Признаков того, что оно было техногенным, нет, уточняет Yle. По данным EMSC, толчки произошли около 07:53 по Гринвичу (10:53 по московскому времени).