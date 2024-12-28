В Петербурге задержали восьмиклассницу, которая вывесила фотографии террористов на доске почета

В Петербурге задержали восьмиклассницу, которая разместила портреты террористов на доске почета одной из школ города. Под снимками была размещена приписка «Герой России».

16-летнюю подозреваемую задержали и отправили в изолятор временного содержания на основании статьи УПК. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма. Теперь школьнице грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы.

В ходе расследования силовики задержали заместителя директора по воспитательной работе. Следствие продолжается.