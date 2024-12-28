Боец из Подпорожского района погиб в зоне СВО

В ходе СВО погиб житель Подпорожского района Ленобласти Павел Щеглов.

Он погиб 15 октября 2024 года в селе Невское в ЛНР. Прощание с бойцом состоится 29 декабря в здании Вепсского центра фольклора в селе Винницы. Павел Щеглов будет похоронен на гражданском кладбище в селе Винницы.

Павел окончил Профессиональное техническое училище города Подпорожье, где получил специальность плотника. Работал в Петербурге. Последние десять лет жил в городе Лодейное Поле. В октябре 2023 года Павел отправился на фронт.