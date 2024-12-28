Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 80 военнослужащих, автомобиль, две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, два бронетранспортера «Буцефал» и М113 производства США, боевая бронированная машина «Iveco» и 105-мм гаубица «Melara» итальянского производства, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист» и «Анклав», два полевых склада боеприпасов.
Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, включая «Leopard» производства ФРГ, три боевые машины пехоты, в том числе «Bradley» производства США, четыре бронетранспортера, из них два М113 американского производства и «Spartan» производства Великобритании, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 203-мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубицу М101 производства США.
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 80 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции.