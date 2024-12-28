Стало известно, где в Петербурге введут ограничения движения на праздники

На новогодние праздники в городе введут ограничения автомобильного движения. На отдельных участках дороги будут перекрыты на более длительный срок.

В пяти районах Санкт-Петербурга в период новогодних праздников будут действовать ограничения движения для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Петродворцовом районе с 31 декабря 2024 года по 15 мая 2025 года будет закрыт для движения транспорта участок улицы Юты Бондаровской в Петергофе. В Московском районе с 5 по 11 января 2025 года автомобили не смогут проехать по участку Черниговской улицы из-за реконструкции канализационной сети.

В Красногвардейском районе с 9 января по 2 февраля 2025 года будет перекрыто движение по Уткину переулку у пересечения с Заневским проспектом в связи с работами по реконструкции инженерных сетей. В Красносельском районе с 10 января по 16 февраля 2025 года будет перекрыт проезд для автомобилей на участке Земской улицы в муниципальном округе Горелово. Также с 1 по 17 января 2025 года для автомобилистов будет недоступен участок Огородной улицы в Сестрорецке.