Спасатели вывели из леса у Цветково заблудившегося 72-летнего мужчину

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Пожилой мужчина 27 декабря отправился на прогулку в лес около СНТ «Цветочное» в поселке Цветково под Приозерском. Домой он не вернулся.

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Фото: аварийно-спасательная служба ЛО.

На его поиски отправились спасатели ПСО Приозерска. С помощью квадрокоптера они обнаружили пропавшего. 72-летнего мужчину передали родственникам, медицинская помощь ему не понадобилась.

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12.12.2024 711
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