Спасатели вывели из леса у Цветково заблудившегося 72-летнего мужчину

Пожилой мужчина 27 декабря отправился на прогулку в лес около СНТ «Цветочное» в поселке Цветково под Приозерском. Домой он не вернулся.

На его поиски отправились спасатели ПСО Приозерска. С помощью квадрокоптера они обнаружили пропавшего. 72-летнего мужчину передали родственникам, медицинская помощь ему не понадобилась.