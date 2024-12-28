Автоэксперт рассказал, какие машины будут дорожать в 2025 году

Подорожание новых автомобилей спровоцирует рост цен и на поддержанные. Особенно это коснется машин с небольшим пробегом.
В 2025 году цены на новые и подержанные автомобили в России продолжат расти из-за ухода с европейских и японских автопроизводителей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на руководителя проекта Likvi.com Александра Короткова.
По словам эксперта, рост цен на новые автомобили приведет к увеличению спроса на подержанные машины, особенно с небольшим пробегом. Эта тенденция уже наблюдалась в 2024 году и, по прогнозам эксперта, только усилится в 2025-м.
Коротков добавил, что автомобили в возрасте 3-5 лет будут дорожать быстрее всего из-за их популярности и ограниченного предложения на рынке.
Вам будет интересно
Госуслуги рассказали о главных изменениях в правилах регистрации авто, штрафах ПДД и других нюансах. В 2025 году российских автомобилистов ждет ряд...
25.12.2024 571