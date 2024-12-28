Посол РФ в Бельгии назвал страны, состоящие в НАТО, которые хотят прекращения конфронтации альянса с Россией.

Венгрия и Словакия хотят прекратить конфронтацию НАТО с Россией, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в беседе с РИА Новости.

На уровне общественности эти настроения отчетливо видны. Все больше людей убеждены, что раскручивание конфронтации с Россией является в принципе пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом, — заявил дипломат.