Вячеслав Володин рассказал, какие изменения в законодательстве ждут россиян с 2025 года.
В январе следующего года в силу вступает ряд новых законов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так, с 1 января в стране будет повышен минимальный размер оплаты труда до 22440 рублей. За счет этого увеличатся социальные пособия, выплаты и зарплаты бюджетникам.
Также с 2025 года возобновится индексация выплат работающим пенсионерам. Такое решение ранее было принято президентом РФ Владимиром Путиным.
Вместе с тем вступят в силу нормы, совершенствующие миграционное законодательство. Также усиливается ответственность за продажу табачной продукции и вейпов несовершеннолетним.
Подробнее — в карточках ниже.
Фото: Вячеслав Володин/ Телеграм
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