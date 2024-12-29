Вячеслав Володин рассказал, какие изменения в законодательстве ждут россиян с 2025 года.

В январе следующего года в силу вступает ряд новых законов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, с 1 января в стране будет повышен минимальный размер оплаты труда до 22440 рублей. За счет этого увеличатся социальные пособия, выплаты и зарплаты бюджетникам.

Также с 2025 года возобновится индексация выплат работающим пенсионерам. Такое решение ранее было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

Вместе с тем вступят в силу нормы, совершенствующие миграционное законодательство. Также усиливается ответственность за продажу табачной продукции и вейпов несовершеннолетним.

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