Роспотребнадзор исключил распространение мутировавшего птичьего гриппа в РФ

Ранее в США и Канаде были выявлены единичные случаи заражения новой вариацией вируса.

В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты мониторят ситуацию с появлением новой мутации вируса птичьего гриппа, выявленного у пациентов в США и Канаде.

В Роспотребнадзоре сообщили, что у пациента из штата Луизиана (США) была зафиксирована мутация вируса птичьего гриппа, протекающая в тяжелой форме. Исследования показали различия между образцами вируса, взятыми у пациента, и образцами, взятыми у домашних птиц в районе его проживания. Аналогичные мутации были обнаружены и у пациента в Канаде.

По данным исследований, эти мутации могут усиливать связывание вируса с рецепторами верхних дыхательных путей человека. Однако, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, количество таких мутаций невелико, и на данный момент риск распространения мутировавших вариантов птичьего гриппа в России отсутствует.