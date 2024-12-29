В Ленобласти появилась новая особо охраняемая природная зона

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона.

В Ленинградской области появилась новая новая особо охраняемая природная зона — заказник «Поддубно-Кусегский».

Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, это обширная болотистая территория с местами нереста лососевых, гнездования черного аиста, а также других краснокнижных птиц. Заказник «объединил гидрологическую систему озёр и рек Волховского и Тихвинского районов».

Хорошая традиция Ленобласти: перед Новым годом увеличивать количество особо охраняемых природных территорий — подписал постановление о создании нового заказника «Поддубно-Кусегский», — рассказал губернатор.

Всего же в Ленобласти начитываются уже 50 особ охраняемых природных территорий. Новый заказник стал самым крупным из них. Его площадь составляет 104 тыс. га.