Енотовидная собака, норка и хорек поселились в жилище гостеприимных бобров в Ленобласти

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Сразу несколько лесных обитателей решили поселиться в норке бобров в Нижне-Свирском заповеднике. Судя по всему, хозяева жилища вовсе не против.

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области показали на видео, как бобровая нора превратилась в пристанище сразу для нескольких лесных обитателей. Среди них: енотовидная собака, норка и хорек.

Да что тут вообще происходит?! Таким вопросом задаются сотрудники заповедника каждый раз при проверке фотоловушки у бобровой хатки! Не так давно мы публиковали видео о том, что енотовидные собаки поселились в бобровом доме.  Теперь же в этой норе, помимо енотовидных собак, обосновались американская норка и лесной хорёк! Ну не хатка, а общежитие какое-то!, — прокомментировали сотрудники заповедника.

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