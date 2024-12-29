Появилось видео крушения пассажирского Boeing в Южной Корее

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Авиакатастрофа произошла во время посадки самолета в аэропорту Муан.

СМИ Южной Кореи показали момент крушения пассажирского самолета Boeing 737-800. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа.

 

Сообщается, что диспетчерская служба аэропорта предупреждала экипажа Boeing 737-800 об опасности столкновения с птицами. Спустя минуту после этого произошло крушение.

Ранее стало известно, что среди обломков нашли двух выживших.

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25.12.2024 355
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