Появилось видео крушения пассажирского Boeing в Южной Корее

Авиакатастрофа произошла во время посадки самолета в аэропорту Муан.

СМИ Южной Кореи показали момент крушения пассажирского самолета Boeing 737-800. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Сообщается, что диспетчерская служба аэропорта предупреждала экипажа Boeing 737-800 об опасности столкновения с птицами. Спустя минуту после этого произошло крушение.

Ранее стало известно, что среди обломков нашли двух выживших.