Метеозависимые, готовьтесь: на Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка

Сила выброса достигла самого высокого класса X.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о мощнейшей вспышке на Солнце. Она соответствует самому высокому классу — Х.
Выброс зафиксирован утром 29 декабря, сообщил руководитель лаборатории Сергей Богачёв агентству РИА Новости.
Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня утром. Событие началось в 10:08 по московскому времени. Пик излучение зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса. Предварительный балл события – X1.1, — заявил Богачев.
Выброс, по оценкам ученого, спровоцирует магнитные бури на Земле в новогоднюю ночь.
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