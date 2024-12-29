Метеозависимые, готовьтесь: на Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка

Сила выброса достигла самого высокого класса X.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о мощнейшей вспышке на Солнце. Она соответствует самому высокому классу — Х.

Выброс зафиксирован утром 29 декабря, сообщил руководитель лаборатории Сергей Богачёв агентству РИА Новости.

Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня утром. Событие началось в 10:08 по московскому времени. Пик излучение зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса. Предварительный балл события – X1.1, — заявил Богачев.

Выброс, по оценкам ученого, спровоцирует магнитные бури на Земле в новогоднюю ночь.