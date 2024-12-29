Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год

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Ведомство опубликовало приказ, устанавливающий нормативы сдачи экзаменов.

Министерство просвещения РФ опубликовало приказ, устанавливающий минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы на 2025/26 учебный год.

Согласно документу, для вузов, находящихся в ведении Минпросвещения, установлены следующие минимальные баллы:

— Русский язык – 42
— Математика, химия, биология, физика – 39
— Обществознание – 42
— История – 35
— Информатика – 44
— Иностранный язык – 30
— Литература и география – 40

Для вузов, подведомственных Министерству науки и высшего образования, установлены другие минимальные баллы:

— Русский язык, литература, география и математика профильного уровня – 40
— Физика, биология, химия – 39
— Обществознание – 45
— Информатика – 44
— Иностранный язык – 30
— История – 36

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11.12.2024 316
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