Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год

Ведомство опубликовало приказ, устанавливающий нормативы сдачи экзаменов.
Министерство просвещения РФ опубликовало приказ, устанавливающий минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы на 2025/26 учебный год.
Согласно документу, для вузов, находящихся в ведении Минпросвещения, установлены следующие минимальные баллы:
— Русский язык – 42
— Математика, химия, биология, физика – 39
— Обществознание – 42
— История – 35
— Информатика – 44
— Иностранный язык – 30
— Литература и география – 40
Для вузов, подведомственных Министерству науки и высшего образования, установлены другие минимальные баллы:
— Русский язык, литература, география и математика профильного уровня – 40
— Физика, биология, химия – 39
— Обществознание – 45
— Информатика – 44
— Иностранный язык – 30
— История – 36