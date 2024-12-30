Комздрав Ленобласти рассказал об опасном синдроме от алкоголя

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Обильные возлияния, жирные и острые блюда могут навредить сердцу. Иногда состояние проходит само, но иногда требуется помощь медиков. О том, когда стоит тревожиться и как избежать дурных последствий от пиршества, рассказал комздрав.

Комздрав по Ленобласти предупредил о синдроме праздничного сердца – остром нарушении сердечного ритма из-за алкоголя. Чаще оно возникает при систематическом злоупотреблении, но может развиться и после разового приема.

Синдром проявляется фибрилляцией предсердий – нарушением ритма сразу после приема алкоголя или через сутки. Состояние может сопровождаться одышкой, слабостью, головокружением и перебоями в работе сердца. . Чтобы этого избежать, нужно умеренно питаться, сократить количество жирных и острых блюд, налегать на овощи и избегать алкоголя в больших количествах.

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Врачи также советуют физически активничать и обращают внимание, что средства от похмелья увеличивают нагрузку на сердце.

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