Шоколад в России подорожает на 25% в январе

На 25% подорожает шоколад в России в январе 2025 года. Причина — рекордный рост цен на какао-бобы в мире.

С начала года сырье для шоколада сильно подорожало: какао-порошок — на 12%, кокосовое масло — на 18%, сахарозаменитель — на 16%. Это связано неурожаем какао-бобов в Западной Африке, в результате чего фьючерсы на них выросли до исторического максимума, передает паблик «Мэш».

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На фоне этого производители заявили, что они будут вынуждены или повысить цены на конечную продукцию, или переходить на альтернативные заменители.