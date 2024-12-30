Школьницу, которая вывесила фотографии террористов на доске почета в школе Петербурга, отправили под стражу

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В Петербурге арестовали ученицу восьмого класса, которая разместила портреты террористов на доске почета одной из школ города. 

Под стражей она пробудет до 28 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, к фото 16-летняя школьница добавила подпись: «Заслуженные Герои России». Возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма.

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Школьницу, которая вывесила фотографии террористов на доске почета в школе Петербурга, отправили под стражу школьница, террористы, Петербург, оправдание терроризма
В Петербурге задержали восьмиклассницу, которая вывесила фотографии террористов на доске почета
В Петербурге задержали восьмиклассницу, которая разместила портреты террористов на доске почета одной из школ города.  Под снимками была размещена приписка...
28.12.2024 166
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