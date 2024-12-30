Как защитить домашних питомцев в новогодние праздники — советы Госветслужбы Ленобласти

Госветслужба Ленобласти дала советы, как защитить домашних питомцев в новогодние праздники.

Не выводите собак на прогулку в новогоднюю ночь, а лучше погуляйте заранее и на коротком поводке. Также необходимо позаботиться о наличии чипа и адресника.

Мишуру и электрические гирлянды следует убирать от котов, чтобы избежать несчастных случаев.

Не кормите животных оливье.

В особых случаях создайте питомцу укрытие, используйте успокаивающие средства и не оставляйте его одного.

Госветслужба напоминает, что в праздничные дни животные могут испытывать стресс и беспокойство из-за шума, суеты и незнакомых запахов. Следуя рекомендациям, вы сможете помочь вашему питомцу легче пережить этот период.