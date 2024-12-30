Россиян начали штрафовать за медленный проезд на платной дороге М-11 «Нева»

Некоторые автомобилисты столкнулись с большими цифрами в квитанциях после проезда по платной дороге М-11 «Нева», которая соединяет Москву и Петербург. Итоговая стоимость проезда оказалась куда выше привычной.

Стоимость проезда одного участка дороги между Москвой и Петербургом составляет около 400-500 рублей. А вот в случае задержки, придется заплатить более 5 тыс. рублей, что формально не является штрафом, а лишь полной стоимостью тарифа проезда. Причина задержки при расчете роли не играет, будь то остановка на АЗС для заправки авто, поход в туалет или даже подкачка колеса, пишет «Газета.ру».

Например, 30-километровый участок в обход Твери нужно проехать за час, чтобы не попасть на штраф. Водителей об этом никак не предупреждают. Узнать о тарифе в рамках превышения лимита времени проезда можно лишь в полной версии договора оферты.