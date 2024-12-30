Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с наступающим 2025 годом

В канун Нового года губернатор Ленобласти обратился к жителям региона.

Глава региона отметил, что Новый год всегда олицетворяет собой надежду и перемены. Россияне загадывают желания, строят планы на будущее и стараются порадовать близких, окружить особой заботой детей.

«Сегодня такое время, когда эти простые мечты и ценности нам приходится отстаивать. Уходящий год позволил нам почувствовать, какие мы сильные, когда нас объединяет единая цель. Пусть Новый год принесет радость: личную и общую. Я очень хочу, чтобы мечты исполнялись. А наступающий год стал для нас годом преодоления и Победы», — говорится в поздравлении.