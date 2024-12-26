Уходящий год привнёс в жизнь россиян множество событий. Случалось и хорошее: создана вакцина от рака, началось строительство ВСМ, запущен первый беспилотный поезд. И плохое — теракты, нападение на Курскую область, вспышка ботулизма. Настало время вспомнить, что именно произошло в 2024-м. Обо всех важных событиях года рассказывает ivbg.

Каких результатов в ходе СВО Россия добилась за год?

По данным министра обороны России Андрея Белоусова, наши войска в ходе спецоперации с начала года освободили 4,5 тысячи кв. км. Путин обозначил, что число освобождённых за год населённых пунктов в рамках СВО достигло 189. В результате под контролем ВСУ остаётся менее 1% территории ЛНР и около 30% — ДНР, Запорожской и Херсонской областей. За уходящий год набрано более 427 тысяч российских военнослужащих. По информации Белоусова, каждый день контракт подписывают примерно 1 200 человек.

14 мая 2024 года Андрей Белоусов был назначен на пост министра обороны РФ указом президента. Владимир Путин объяснил своё решение тем, что новый министр обороны сможет «вписать» экономику силового блока в общую экономику страны. До назначения Белоусов занимал должность первого вице-премьера России. По мнению политолога Алексея Живова, основными задачами нового министра стали уменьшение бюрократии и оптимизация военных расходов.

Вам будет интересно Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО Россия близка к достижению целей СВО, а украинская армия находится на грани развала, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей... 10.12.2024 212

Потери противника за 2024-й превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а в целом с начала СВО составили около млн человек. В Министерстве обороны США полагают, что через 6-12 месяцев Украина столкнётся с серьёзным дефицитом военных. По подсчётам Минобороны РФ, в 2024 году отечественная ПВО ликвидировала 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1 629 снарядов HIMARS, а также свыше 27 тысяч украинских дронов.

Для дальнейшего успешного ведения спецоперации было принято решение о формировании Войск беспилотных систем. Их создание планируют завершить не ранее III квартала 2025-го. Все российские арсеналы и базы горюче-смазочных материалов, которые могут попасть в зону досягаемости средств поражения ВСУ, обеспечат дополнительной защитой. Также в Министерстве обороны планируют организовать департамент повышения эффективности деятельности. А сама работа военного ведомства России возьмёт курс на достижение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО.

Также в этом году были приняты разные виды поддержки для участников СВО и их близких.

Военнослужащим, подписавшим контакт с Минобороны на службу в зоне СВО с 1 августа до 31 декабря 2024 года, назначили по указу президента единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Местным властям глава государства рекомендовал выплачивать ещё по 400 тысяч из регионального бюджета.

Для участников спецоперации утвердили размеры единовременных выплат при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. При тяжёлых увечьях сумма составит 3 млн рублей, при лёгких ранениях — 1 млн рублей, а в случае иных травм — 100 тыс. рублей.

Участникам СВО до 35 лет и их семьям предоставили приоритетное право на выплаты для покупки жилья. Главный критерий – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Размер выплаты на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки составляет 30–35% стоимости жилья.

За российскими бойцами сохранили рабочие места на весь период их службы. Раньше такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будут приостанавливать на весь срок военной службы. Кроме того, продлеваются гарантии и супругов военнослужащих. Среди них можно выделить следующие: Обновления коснулись и уголовного кодекса. В статье 78.1 УК РФ теперь предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии суда для обвиняемых/подсудимых, подписавших контракт с Минобороны или призванных на службу в ВС РФ в ходе мобилизации, военного положения или в военное время. Также начали действовать правила, регламентирующие порядок принятия судом решений о приостановке уголовного производства по ходатайству командования воинской части об отмене меры пресечения, а также о прекращении уголовного преследования в отношении указанной выше категории подсудимых. Подобный механизм распространится и на осужденных, чей приговор не вступил в силу.

Отметим, что прошедший в Швейцарии июньский «саммит мира», куда Россию не пригласили, ни к чему не привёл. Что касается мирных переговоров, то 18 декабря Дмитрий Песков сообщил — Украина в очередной раз отказалась от них. Условия прекращения огня и начала переговоров с Украиной ранее называл Владимир Путин. Пресс-секретарь президента отметил, что для России было бы предпочтительней добиться своих целей именно переговорами. Однако если вторая сторона отказывается, они будут достигнуты с помощью спецоперации. Ранее обсуждался масштабный обмен пленными в Рождество, но Киев отклонил и это предложение. В сентябре Зеленский признал, что хочет испортить жизнь россиянам.

Вам будет интересно Путин: СВО поддержало абсолютное большинство россиян Абсолютное большинство россиян поддерживают спецоперацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Президент РФ выразил благодарность... 29.02.2024 494

ВСУ напали на Курскую область

6 августа в районе 5:30 утра по мск большая группа украинских боевиков напала на Суджанский и Кореневский районы Курской области. На следующий день местные власти официально объявили о проводимой эвакуации и вводе режима ЧС. 10 числа в Курской, Брянской и Белгородской областях также был введён режим контртеррористической операции. На 14 августа численность противника на территории региона оценивалась в более чем 11 тысяч человек.

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов в сентябре заявлял о 24 пострадавших после очередного обстрела, среди которых были дети. По данным Telegram-канала Readovka, на конец августа число погибших жителей Курской области составляло более 200 человек. Захваченный в российский плен боевик рассказал, что командование разрешило открывать огонь на поражение по мирным жителям, оказывающим сопротивление.

«При заходах в населённые пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести», — передавали ФСБ РФ.

На сегодняшний день ВС РФ освободили множество населённых пунктов, захваченных противником. Украина подтвердила потерю более 40% территории, которую контролировала в Курской области. Однако, врио губернатора Александр Хинштейн заявил, часть деревень и посёлков в приграничье Курской области «либо полностью, либо частично снесены с лица земли». Многое придётся отстраивать заново, отметил он. По данным на 11 ноября, общие затраты на восстановление региона после вторжения оценивались в 700 млрд рублей.

Вам будет интересно В Россию вернулись 103 захваченных в плен в Курской области военных Между Россией и Украиной 14 сентября был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. В рамках обмена в Россию вернулись 103 военнослужащих,... 14.09.2024 474

Ядерная доктрина

С 19 ноября в силу вступила обновлённая ядерная доктрина, утверждённая указом Владимира Путина. В ней расширен перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использование ядерного оружия. В частности, из ядерной доктрины следует, что агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Кроме того, решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Российский лидер позже пояснил, что одной из задач России в рамках обновленной ядерной доктрины является обеспечение безопасности Белоруссии.

Вам будет интересно Лукашенко прокомментировал изменения в ядерной доктрине России Президент Белоруссии заявил, что «для кого-то» это несет новые риски. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что изменения в ядерной доктрине России... 08.10.2024 446

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обновление ядерной доктрины России можно расценивать как сигнал Западу. Президент Франции Эммануэль Макрон после начала действия нововведения призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине. А госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «безответственными» и «несвоевременными» происходящие в России изменения ядерного характера.

Путин победил на выборах президента

С 15 по 17 марта в России проходили президентские выборы. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, тем самым обойдя своих оппонентов. Таким образом, российский лидер продлил срок своей службы на посту верховного главнокомандующего ещё на шесть лет, до 2030 года. Процедура избрания впервые проходила с применением трёхдневного и дистанционного электронного голосования. В выборах главы страны также участвовали жители Донбасса и Новороссии.

Пятая инаугурация президента состоялась 7 мая в Большом Кремлёвском дворце. Присягу принял председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. На церемонии присутствовали около 2 600 гостей.

Вам будет интересно «Благодарю всех вас за доверие»: Путин обратился к россиянам после итоговых результатов выборов Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам после того, как Центризбирком обнародовал официальные итоги выборов. Он поблагодарил всех, кто принял... 21.03.2024 364

Напомним, что за Николая Харитонова от КПРФ проголосовали 4,31% избирателей. Владислав Даваньков из партии «Новые люди» набрал 3,85% народной поддержки, а Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,20%.

Российский лидер провёл «прямую линию», предложив варианты решения насущных проблем россиян

19 декабря в ходе «прямой линии» и большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал об экономической обстановке в стране, СВО, «Орешнике», вариантах мирных переговоров с Украиной и о ситуации в Сирии, а также о многом другом. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут — почти на полчаса больше, чем в прошлом году. За это время президент РФ прокомментировал более 70 обращений и вопросов от граждан и журналистов, в том числе иностранных. «Прямая линия» впервые сопровождалась эффектом дополнительной реальности. В зале демонстрировали данные статистики и стоп-кадры видеозвонков от россиян. Мировые СМИ пристально следили за происходящим. С основными высказываниями российского лидера можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что некоторые проблемы граждан уже начали обрабатывать. Так, после «прямой линии» Минфин РФ анонсировал изменения в программе семейной ипотеки. Из неё исключат механизм лимитов. А Минтранс приступил к работе с авиакомпаниями по вопросу скидок в 50% на билеты для семей с детьми.

На военной арене появился российский «Орешник»

Действующий глава США Джо Байден во второй половине ноября дал добро Киеву на удары вглубь России американскими ракетами. На новость отреагировали мировые СМИ, сделав основной акцент на реакции Кремля. Однако разрешение на удары не принесло желаемого результата. Все атаки были пресечены силами ВС РФ. В ответ Россия 21 ноября нанесла удар по военно-промышленному объекту «Южмаш» в Днепропетровске новым оружием — несбиваемой баллистической ракетой «Орешник». Запуск был осуществлён из Астраханской области с полигона Капустин Яр. Цель была успешно поражена примерно через 15 минут. После испытаний президент России выступил с обращением к жителям страны, где заявил, что конфликт приобрёл элементы глобального характера.

«Орешник» — новейшая российская система средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Её дальность составляет до 5,5 тыс. км, а скорость достигает двух-трёх км в секунду. Такие скоростные характеристики, а также конструктивные особенности ракеты не позволяют использовать против «Орешника» обычные комплексы ПВО и ПРО. Ракета предполагает разделяющиеся головные части. Каждая из них после разделения платформы может самостоятельно поражать заданные объекты с высокой точностью. Именно поэтому «Орешник» способен поражать любые военные цели в Европе, а массированное применение сопоставимо с ударом ядерной бомбы. Комплекс обладает мобильностью, высокой скрытностью и малой заметностью. Владимир Путин отметил, что российская сторона будет предварительно предупреждать мирных жителей перед применением подобных установок.

Москва предупредила Вашингтон о планируемом запуске ракеты за 30 минут до старта в автоматическом режиме через линию центра по уменьшению ядерной опасности. Поступление уведомления подтвердили в Пентагоне, обозначив обеспокоенность в связи с применением России нового типа вооружения. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американская сторона поделилась поступившей информацией с киевским руководством и союзниками. После удара «Орешником» генсек ООН Стефан Дюжаррик призвал стороны конфликта предпринять срочные меры для предотвращения эскалации.

В следующем году Россия разместит «Орешник» в Белоруссии.

Почти 200 жизней унесли теракты

22 марта около восьми часов вечера в здание «Крокус Сити Холл» в Красногорске ворвались террористы и открыли стрельбу по гражданским. Позже они подожгли кресла в зрительном зале, где планировалось выступление группы «Пикник», и скрылись. В результате пожара и взрывов здание было почти полностью разрушено. Теракт унёс жизни 145 человек, из которых шестеро — дети. В больницу с травмами разной степени тяжести попали около 551. Последних пострадавших выписали только через полгода. Известно, что потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» являются более 1 700 человек. Восемь детей остались сиротами.

Подробнее о трагедии Нападавших поймали на следующий день в Брянской области. На допросе они признались, что пошли на массовое убийство за 500 тысяч рублей на четверых. Деньги по договорённости с куратором, с которым боевики общались через Telegram, должны были выдать в Киеве. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Позже были арестованы ещё восемь фигурантов. Нападавшим может грозить пожизненное заключение. Расследование также ведётся на предмет соблюдения норм пожарной безопасности и других правил эксплуатации концертных залов. В поле зрения следователей попали руководители и сотрудники Crocus Group, ЧОП «Крокус профи», обслуживавшие концертный зал подрядные организации и собственники здания, а также лица, ответственные за пожарную охрану здания. В СК РФ допускают связь между терактом и проведением СВО на Украине. Исследования технических устройств и финансовые операции явно указывают на контакты с украинскими националистами. К таким же выводам пришёл депутат Европарламента. После произошедшего минтруд Таджикистана зафиксировал отток мигрантов из России. Фото: «Известия», СК РФ.

Было ещё несколько событий, которые квалифицировали как «теракт». 23 июня на Севастополь обрушился ракетный удар американскими ракетами ATACMS, нанесённый ВСУ. Они были оснащены кассетными боеприпасами. Четыре удалось сбить средствами ПВО. Однако пятая ракета подорвалась осколочной частью в воздушном пространстве городской черты. Погибло четверо человек, среди которых двое детей. Ещё около 150 граждан пострадали.

В этот же день, 23 июня, когда многие верующие отмечали Святую Троицу, террористы устроили стрельбу и поджог в дагестанских Махачкале и Дербенте. Под прицел попали православные храмы, а также пост ДПС. В результате погибли 20 человек: 16 правоохранителей и четверо гражданских. 46 получили ранения. Силовики по действиям нападавших и внешнему виду пришли к выводу, что террористы принадлежат к исламистской террористической организации, связанной с ваххабистами. Депутат ГД Абдулхаким Гаджиев и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сходятся во мнении — в подготовке боевиков могли участвовать спецслужбы Украины и стран НАТО.

А ранним утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России с 2017 года. Взрывное устройство было прикреплено к электросамокату. Когда военнослужащие проходили мимо, механизм дистанционно привели в действие. Смерть наступила мгновенно. Ответственность за теракт взяла на себя СБУ.

Игорь Анатольевич Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. С 1987 года служил в Вооруженных силах СССР. В 1991-ом окончил в Костроме Высшее военное командное училище химической защиты. С 1995 года приступил к службе в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Начинал с должности командира взвода, дослужился до командира отдельной бригады РХБЗ, а затем перешёл в управление начальника войск РХБЗ. Окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты им. Тимошенко. В 2014 году возглавил учебное заведение. Имел учёную степень кандидата военных наук. В апреле 2017 года назначен начальником войск РХБЗ. Через год получил звание генерал-лейтенанта. В 2021 году был удостоен звания Герой Труда РФ. Имеет ряд государственных и ведомственных наград, среди которых — орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден «За военные заслуги», орден Александра Невского, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кириллов был женат, у него двое сыновей. родился 13 июля 1970 года в Костроме. С 1987 года служил в Вооруженных силах СССР. В 1991-ом окончил в Костроме Высшее военное командное училище химической защиты. С 1995 года приступил к службе в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Начинал с должности командира взвода, дослужился до командира отдельной бригады РХБЗ, а затем перешёл в управление начальника войск РХБЗ. Окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты им. Тимошенко. В 2014 году возглавил учебное заведение. Имел учёную степень кандидата военных наук. В апреле 2017 года назначен начальником войск РХБЗ. Через год получил звание генерал-лейтенанта. В 2021 году был удостоен звания Герой Труда РФ. Имеет ряд государственных и ведомственных наград, среди которых — орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден «За военные заслуги», орден Александра Невского, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кириллов был женат, у него двое сыновей. Майору Илье Поликарпову был 41 год, сообщают СМИ. Поликарпов родился в селе Белогорное в Саратовской области, а после школы окончил Вольский военный институт материального обеспечения. Служил в войсках РХБЗ в Энгельсе, Ростове, Хабаровске. Активно занимался гуманитарной деятельностью, помогая участникам спецоперации. Поликарпов сам отвозил грузы для бойцов и искал людей, готовых помочь фронту. У него остались жена и двое детей, восьми и девяти лет.

Вам будет интересно В России увеличили выплаты пострадавшим при ЧС и терактах Правительство подписало постановление, согласно которому увеличивается размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим при ЧС и терактах. Решение принято по поручению президента. Так,... 26.07.2024 352

Отмечается, что с начала года в РФ предотвратили около 200 терактов.

Ужесточение миграционной политики

За этот год законы в отношении мигрантов пересмотрели. Для иностранцев без виз ограничили срок максимального пребывания в России до 90 дней суммарно в год с 1 января 2025-го. Предполагается, что лимит позволит снизить уровень незаконной трудовой миграции. Сейчас они имеют право находится в стране 90 дней в течение 180 суток. Изменения коснулись и пересечения госграницы. С 5 февраля следующего года у пограничников расширится перечень оснований, по которым они могут отказать во въезде без обращения в другие инстанции. Также в России появился новый миграционный режим высылки иностранцев, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон.

Кроме того, установлено ограничение на владение сим-картами. Согласно ему, с 1 января на одного мигранта не может быть зарегистрировано больше 10 мобильных номеров.

Вам будет интересно Путин о мигрантах: вопрос очень острый для России Президент РФ допустил, что решение миграционных вопросов потребует создания отдельного ведомства. Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" признал, что... 19.12.2024 203

С этого года на 20% увеличились пошлины за выдачу разрешений на работу. Так, госпошнина от компании за выдачу разрешений на использование иностранных работников достигла 12 тысяч рублей, а за выдачу приглашения на въезд в Россию — свыше четырёх тысяч. Также повысились суммы ежемесячного авансового платежа за трудовой патент. Средний ценник по стране составляет от шести до восьми тысяч рублей.

В некоторых регионах иностранные граждане, не имеющие ВНЖ, лишены права работать в такси. Это касается и Ленобласти. Отметим, что на федеральном уровне такая мера пока не введена. Актуальными остаются квоты для разных сфер бизнеса. Например, в Москве в этом году допустимое количество сотрудников-мигрантов в магазинах алкогольной продукции составляло 15%, на пассажирском транспорте — 24%, а на стройках — 80%.

С начала года в Московской области трудовых мигрантов перестанут брать на работу в общепит, организации здравоохранения, образования и в те, где оказывают социальные услуги. Новые меры не будут распространяться на граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

Вам будет интересно В Госдуме обвинили мигрантов в росте курса доллара Мигранты выводят заработанные на территории России средства на родину, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара, считает депутат... 01.12.2024 352

Иностранцев-мужчин для получения российского паспорта обязали вставать на воинский учёт. При нежелании следовать новым правилам их могут лишить уже полученного гражданства. Также введены меры, которые позволяют получить статус резидента в России только по истечении трёх лет с момента заключения брака с россиянкой или усыновления ребёнка из РФ. При этом, если в суде будет установлено, что брак фиктивный, или развод состоялся после получения документов, вид на жительство могут аннулировать.

Вам будет интересно Володин: из перечня профессий с упрощенным ВНЖ нужно исключить врачей и учителей Спикер Госдумы выступил с новой инициативой, касающейся трудовой миграции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что из списка профессий, по которым иностранцам... 16.10.2024 378

А в ноябре Госдума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей без знания русского языка. Теперь перед зачислением в школу в обязательном порядке будет проверяться законность нахождения ребёнка в стране, а также уровень знания им русского языка. Сейчас в ГД готовят закон о запрете проживания мигрантов вблизи школ и детсадов.

ЦБ несколько повышал ключевую ставку за год

Ключевая ставка в России в 2024-м повышалась трижды. Первый раз это произошло 29 июля. Тогда Банк России повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Второй пришёлся на 13 сентября: повышение произошло на 1%, составив 19%. 25 октября ключевая ставка дошла до отметки в 21% годовых. После этого многие аналитики говорили об очередном увеличении до 23% к концу года. Однако на последнем заседании совета директоров её оставили на прежнем уровне.

Вам будет интересно Финансист назвал самый выгодный срок действия вкладов в условиях высокой ключевой ставки По словам эксперта, открывать «долгие» депозиты в нынешних условиях не стоит. Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек", считает, что оптимальный срок для... 29.11.2024 316

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в стране разогналась бы до 30%, если бы не повышение ключевой ставки до нынешнего уровня. Согласно прогнозам экспертов, по итогам 2024-го инфляция составит 9,2%. Прогноз на 2025 год предполагает ее снижение 6%, а на 2026 год — до 4,5%. Аналитики полагают, что инфляция вернется к цели (для ЦБ это вблизи 4% — прим.ред.) в 2027 году.

Средняя ключевая ставка в 2025 году, по ожиданиям специалистов, составит 21,3% годовых, в 2026-м – 14,6%. А средний курс доллара в 2025 году будет на уровне 102 руб., в 2026-м –104 руб., в 2027-м – 106,6 руб.

Учёные разработали вакцину от рака

В этом году российские специалисты из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от рака, которая устраняет и метастазы. В доклинических исследованиях с применением препарата рассосалась меланома, а также пропало метастазирование. Сообщается, что вакцина от рака будет изготавливаться индивидуально для каждого пациента с помощью искусственного интеллекта. Он проанализирует параметры опухоли и изготовит макет препарата. По статистическим данным за 2023 год, заболеваемость новообразованиями в стране увеличилась на 7,6% в сравнении с 2022-м и составила 1 168,9 случая на 100 тысяч населения.

В России успешно прошёл саммит БРИКС

В Казани с 22 по 24 октября прошёл XVI саммит объединения. В нём участвовали лидеры и высшие должностные лица 32 стран, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш. Поездка последнего вызвала упрёки со стороны Зеленского. В 2024 году под председательством России международная организация расширилась с пяти до 10 стран.

22 октября в казанском Кремле российский лидер Владимир Путин провёл двусторонние переговоры с главами стран БРИКС. Также в первый день обсуждалась новая платежная система, которая заменит банковские организации. С начала проведения саммита к нему было приковано внимание всего мира. 23 октября президент РФ председательствовал на заседаниях саммита сперва в узком, а затем широком составе. По итогам второго дня была принята Казанская декларация в 43 страницы. В документе из 134 пунктов государства-участники объединения подтвердили продолжение работы по взаимовыгодному сотрудничеству без подчинения интересов своих стран ориентации Запада. Среди установленных декларацией направлений дальнейшей деятельности — политические, торговые, а также создание новых финансовых инструментов наряду с широким использованием национальных валют. 24 октября международное мероприятие прошло в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». В нём участие приняли лидеры стран, которые заинтересованы во взаимодействии с БРИКС. Среди них главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мавритании, Палестины, Республики Конго, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. После завершения саммита Путин дал итоговую пресс-конференцию.

В ходе саммита лидеры межгосударственного объединения решили не принимать новых участников, а странам, подавшим заявку на вступление, присвоить статус партнеров.

Также в этом году успешно прошли Восточный экономический форум (ВЭФ) с 3 по 6 сентября и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) с 5 по 8 июня.

Форум посетили свыше 21 800 человек из 139 стран мира. В работе ПМЭФ приняли участие свыше 8 300 представителей отечественного и иностранного бизнеса. На пленарном заседании выступили Владимир Путин и главы двух стран: Боливии — Луис Альберто Арсе Катакора и Зимбабве — Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. В ходе ПМЭФ обсудили проблемы транспортно-логистической отрасли РФ и пути их решения. В рамках форума было подписано 1 073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей. Из них 35 соглашений на общую сумму 100 млрд рублей заключила Ленобласть. Среди крупных контрактов можно выделить подписание договоров между ВЭБ.РФ и ПАО «РусГидро», Томской областью и АО «Сибагро», Москвы и «Аеон Девелопмент», а также Эн+ с Иркутской областью.

Запущено строительство первой в России скоростной железной дороги

В марте 2024-го стартовало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург, которая пройдёт по территории шести российских субъектов. Путь будет пролегать через Москву и Петербург, а также по Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской землям. Протяженность будущей высокоскоростной железнодорожной линии между двумя столицами составит 679 км. По ней поезда смогут делать до 16 остановок и развивать скорость до 400 км/ч на межгородских участках, в городской черте — до 200 км/ч. Общее время в пути сократится до 2 часов 15 минут. Поезда будут ходить каждые 10–15 минут. А всего за сутки в каждом направлении планируют отправлять до 40 рейсов.

До Великого Новгорода из Северной столицы можно будет добраться за 29 минут. Путешествие из Москвы до Твери займет всего 39 минут, до Валдая — 1 час 15 минут, а до Великого Новгорода — 1 час 41 минуту.

Первые поездки планируют запустить в апреле 2028-го. Стоимость проезда составит 8 905 рублей, заявил замминистра транспорта России Дмитрий Зверев. Тариф будет индексироваться. Согласно расчётам, ежегодно новой ВСМ будут пользоваться не менее 23 млн пассажиров. По словам Сергея Перминова, Ленобласть получит 46 млрд рублей доходов за первые 10 лет эксплуатации ВСМ. Однако потеряет аэропорт Пулково — пассажиропоток на авиаперелетах между Петербургом и Москвой может значительно сократиться после запуска высокоскоростной магистрали.

Работы по возведению основного участка начнутся в 2025 году. Строительство ВСМ делится на несколько этапов: основной участок высокоскоростной магистрали, а также входы и выходы в Петербург и Москву. Замглавы Минтранса РФ Алексей Шило подчеркнул, что «входы уже начали строить». Особое внимание уделяется экологичности проекта и минимизации шумового воздействия в городах.

Вам будет интересно В Петербурге решили, какие участки отберут у владельцев для строительства ВСМ. И какие дома снесут Росжелдор опубликовал распоряжение об изъятии у собственников земель и недвижимого имущества в Санкт-Петербурге, через которые пройдет высокоскоростная магистраль (ВСМ) до... 19.09.2024 400

В рамках концессии построят 122 поезда. Каждый состав будет включать в себя восемь вагонов, рассчитанных на 454 места. РЖД договорились о поставках первых поездов ещё в апреле, подписав контракт с «Уральскими локомотивами» на 12 млрд рублей. Первые составы должны быть готовы к эксплуатации до конца марта 2028 года. Дизайн поездов уже представлен.

Строительство ВСМ потребует серьёзных затрат. Само возведение дороги оценивают в 1,5 трлн рублей, а вместе с сопутствующими расходами — в 1,755 трлн рублей. Завершить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется к 2030 году.

В Чёрном море произошёл разлив нефтепродуктов

15 декабря во время сильного шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. На борту судов находилось в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель человека.

В результате крушения произошёл разлив нефтепродуктов. Количество мазута, попавшего в море, оценивается не менее чем в три тыс. тонн. На очистку берега и спасение представителей местной фауны вышли сотрудники МЧС, регионального спасательного отряда, активисты казачьих обществ, местные жители и экоактивисты с разных уголков страны. После произошедшего в Анапе ввели режим ЧС. Также режим ЧС муниципального характера действует в посёлке Веселова в Темрюкском районе и в станице Благовещенская в Анапе. 25 декабря краевой режим ЧС ввели на Кубани. Путин назвал инцидент в Чёрном море экологической катастрофой.

«ТАСС» пишет, что в Краснодарском крае в зоне чрезвычайной ситуации зафиксировали гибель 210 птиц. В Анапе, по данным оперштаба на 24 декабря, спасли 1 057 птиц, 947 из них передали в реабилитационные центры и зоопарки. Напомним, что сразу после случившегося возле опасных территорий создали пункты по спасению птиц. Многих пернатых пришлось отмывать от мазута. По информации «Фонтанки», также зафиксирована массовая гибель дельфинов: к 24 числу обнаружено 21 тело.

Вспышка ботулизма зафиксирована впервые за 30 лет

В июне свыше 400 человек отравились ботулотоксином. В результате двое скончались от ботулизма, а сотни россиян были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве и Подмосковье. Чуть меньше оказалось в Казани и Нижнем Новгороде. Случаи заболевания также были выявлены в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. По одному пациенту выявили в Ленобласти и Петербурге. Подобная вспышка ботулизма за последние 30 лет зафиксирована впервые. В тот же период Минздрав одобрил клинические испытания нового препарата от ботулизма.

Причиной заражения в большинстве случаев стал салат «Лобио из фасоли в вакуумной упаковке» с консервированной фасолью, при приготовлении которой были допущены нарушения. Уполномоченные ведомства большинство из случаев связали с двумя брендами готовой еды: ООО «Локалкитчен» (Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область). Роспотребнадзор сообщал, что одно из предприятий расположено в антисанитарных условиях, а процесс приготовления продукции организован с нарушением всех требований и норм. В итоге деятельность организаций и поставщиков приостановили, опасную продукцию изъяли из оборота.

В России впервые запустили беспилотный поезд

Событие пришлось на конец августа. Беспилотная «Ласточка» приступила к перевозке пассажиров на Московском центральном кольце. Несмотря на то, что поезд передвигается сам, в кабине для контроля над ситуацией находится машинист. Также он открывает и закрывает двери. В РЖД пояснили, что подобный подход называется третьим уровнем автоматизации.

Международная выставка-форум «Россия» превзошла ожидания

Выставка началась с 4 ноября 2023 года. Успешность мероприятия и большой спрос повлияли на её продление до 8 июля 2024-го. В результате её посетили свыше 18,5 миллионов человек, в том числе 120 иностранных делегаций. Форум попал в топ-10 самых посещаемых мест планеты. Гостям были представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий. В рамках форума открылись новые павильоны, среди которых «Атом», экспозиция «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы», «Дом полимеров» компании «Сибур» и другие. В проведении задействовали 75 объектов ВДНХ общей площадью 266 тысяч квадратных метров. После завершения выставки все её наработки и достижения перешли в национальный центр «Россия», который открылся в «Экспоцентре» вблизи «Москвы-Сити».

В процессе мероприятия ежедневно проводили около 500 экскурсий, различные мастер-классы, встречи со специалистами, фестивали, концертные программы и церемонии бракосочетания по традициям разных народов России. Посещение было бесплатным. Владимир Путин около шести раз побывал на выставке.

На реке Урал произошёл прорыв дамбы

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области произошёл прорыв дамбы на реке Урал, которая защищала район Старый город от разливов. Причиной стал разлив реки в результате мощных паводков после таяния снега. В зону затопления попали свыше четырёх тысяч домов и более 10 тысяч местных жителей. В пункты временного размещения эвакуировали около трёх тысяч человек, среди которых 700 — дети.

12 апреля в МЧС сообщили о полном восстановлении прорванного на защитном сооружении участка. Глава Оренбургской области Денис Паслер за день до этого заявил, что сумма ущерба от ЧС составляет более 40 млрд рублей.

В мае жители затопленного Орска записали видеообращение к Владимиру Путину, где просили президента пересмотреть порядок выплат пострадавшим при прорыве дамбы на реке Урал. Люди столкнулись с тем, что при распределении компенсаций местные власти не учитывали жизненные обстоятельства. В своём послании главе государства граждане поделились, что не знают, к кому ещё можно обратиться. Решения проблемы от региональных чиновников нет. А в результате сложных бюрократических процедур они остались без жилья и выплат.

Отметим, что в июле в России увеличили компенсации пострадавшим при ЧС и терактах. Так, единовременная материальная помощь гражданам выросла с 10 до 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества первой необходимости вместо 50 тысяч теперь выплачивают 75, а при полной утрате – 150 тысяч.

Что ещё произошло в России?

В этом году принято решение о введении туристического налога. Он начнёт действовать в некоторых российских городах с 1 января следующего года, в том числе в Выборге. Отмечается, что власти российских регионов смогут менять ставку туристического налога с учётом сезонности.

Вам будет интересно Стало известно, во сколько россиянам обойдется новый туристический налог во время отпуска К 2029 году сбор составит пять процентов. В денежном эквиваленте такая величина налога будет довольно заметной, заявили в Российском союзе... 10.07.2024 385

Также в 2024-ом появился запрет на проведение треш-стримов, а блогеров обязали раскрывать о себе информацию в Роскомнадзор. YouTube в России в период с июня по сентябрь замедлился почти в 10 раз. Позже в Госдуме высказались о возможной блокировке видеохостинга. Путин в ходе «прямой линии» заявил, что всё вопросы касательно его работы следует адресовать Google.

Под понятие «треш-стримы» попадает информация, «оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных побуждений». За соответствующее правонарушение предусматривается штраф от 50 до 100 тыс. руб. для граждан, от 100 до 200 тыс. для должностных лиц и от 800 тыс. руб. до миллиона для юридических лиц. У нарушителей будут конфисковать оборудование. Факт ведения подобных трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям УК.

Вам будет интересно Стало известно, во сколько россиянам обойдется новый туристический налог во время отпуска К 2029 году сбор составит пять процентов. В денежном эквиваленте такая величина налога будет довольно заметной, заявили в Российском союзе... 10.07.2024 385

В июле лидеры России и Северной Кореи подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами. Однако в силу он вступил только 5 декабря после обмена ратификационными грамотами. Соглашение состоит из 23 статей. Они предусматривают расширение сотрудничества в различных стратегических сферах, таких как промышленность, экономика и наука, а также оказание военной поддержки всеми имеющимися ресурсами, если одна из стран-участниц окажется в состоянии войны. После этого было возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и КНДР. А между Россией и Китаем запустили туристический поезд «Чанлюйхао» с ежедневными рейсами. Стоимость поездки составляет 1 300 рублей.