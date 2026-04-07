Из-за неблагоприятных погодных условий работы по уборке смёта в разделительной полосе на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перенесены с 4–7 апреля на 8–11 апреля.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», уборка будет проводиться на участке с 51-го по 56-й километр внутреннего кольца КАД с частичным перекрытием четвертой полосы движения. По оставшимся полосам ограничат скорость движения до 50 км/ч.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов и быть внимательными на этом участке дороги. Возможны временные затруднения движения.