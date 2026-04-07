Работы по уборке смёта на внутреннем кольце КАД перенесены

Из-за неблагоприятных погодных условий работы по уборке смёта в разделительной полосе на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перенесены с 4–7 апреля на 8–11 апреля.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», уборка будет проводиться на участке с 51-го по 56-й километр внутреннего кольца КАД с частичным перекрытием четвертой полосы движения. По оставшимся полосам ограничат скорость движения до 50 км/ч.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов и быть внимательными на этом участке дороги. Возможны временные затруднения движения.

Ладожский мост разведут в ночь на 9 апреля
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти временно ограничат движение из-за технологической разводки Ладожского моста через реку Неву. Работы зап...
03.04.2026
Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Жители Ленобласти выбрали самые милые снимки будущих мам
В Ленинградской традиционно ко Дню беременных подведены итоги фотоконкурса «В ожидании чуда». Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба...
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
